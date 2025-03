2:0: Kroatien schockt Frankreich

In der ersten Halbzeit zeigten die Kroaten ein überzeugendes Spiel. Nach einer verpassten Elfmeterchance von Andrej Kramaric (8.) - Mike Maignan wehrte mit dem Fuß ab - gingen die Hausherren in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Ivan Perisic hatte für Ante Budimir aufgelegt.

Frankreich konnte in der ersten Hälfte wenig Akzente setzen, und Livakovic im kroatischen Tor parierte erfolgreich gegen Kylian Mbappé (16., 23.). Besser machte es Perisic, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem technisch anspruchsvollen Volley aus der Drehung zum 2:0 traf.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Franzosen mehr die Kontrolle, doch Kroatien verteidigte diszipliniert und ließ keine Tore zu. Mbappé fand in Ousmane Dembelé einen Mitspieler, doch der scheiterte einmal am Außennetz (59.) und später an Dominik Livakovic (61.).

Auch ein abgefälschter Schuss von Mbappé (81.) wurde vom kroatischen Keeper bravourös abgewehrt. Kroatien konzentrierte sich auf die Defensive und sicherte sich mit einer starken Leistung den verdienten 2:0-Sieg.

Die Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol - Modric, Kovacic - Perisic (70. Vlasic), Baturina (60. Pasalic), Kramaric (85. P. Sucic) - Budimir (60. Ivanovic) - Trainer: Zlatko Dali

Frankreich: Maignan - Koundé, Konaté (46. Upamecano), Saliba, Digne - Guendouzi (84. Koné), Tchouaméni, Rabiot (64. Camavinga) - O. Dembélé (84. Olise) - Kolo Muani (64. Barcola), Mbappé - Trainer: Didier Deschamps

Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)

Kommentator: Julian-Luca Schäfer