Spanien ging früh in Führung, als Lamine Yamal den Ball in der Nähe des niederländischen Strafraums eroberte und die Vorlage für Nico Williams' 1:0 (9.) lieferte.

Spanien spielte mit sicherem Ballbesitz und hatte durch Alvaro Morata (19.) eine weitere gute Chance. Doch die Niederländer steigerten sich zunehmend und glichen in der 28. Minute durch einen trockenen Schuss von Cody Gakpo aus.

Nun hatten die Niederlande mehrere Chancen, unter anderem traf Tijjani Reijnders in der 43. Minute nur die Latte. Spanien hatte Schwierigkeiten, den erfrischenden Offensivfußball der Niederländer zu stoppen, und ließ das Spiel der Elftal mehr und mehr zu.

In der zweiten Halbzeit gingender Niederländer nach einem Tor von Reijnders (46.) 2:1 in Führung. Spanien reagierte darauf mit erhöhtem Druck und drängte die Gastgeber immer weiter in ihre Hälfte.

Doch trotz Ballbesitzphasen gelang es den Spaniern nicht, in der regulären Spielzeit ein Tor zu erzielen, auch nachdem Jorrel Hato für ein grobes Foul in der 81. Minute mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden war.

In der Nachspielzeit (90.+3) war es dann Mikel Merino, der nach einem Abstauber zum 2:2 ausglich und damit Spaniens Ungeschlagen-Serie fortsetzte, die nun seit rund zwei Jahren anhält.

Die Aufstellungen

Niederlande: Verbruggen - Geertruida, van Hecke, Van Dijk, Hato - Reijnders (90.+1 Wieffer), Kluivert (73. Xavi), F. de Jong (73. Koopmeiners) - Frimpong, Depay (84. de Ligt), Gakpo - Trainer: Ronald Koeman

Spanien: Simón - Porro, Le Normand, Cubarsi (41. Huijsen), Cucurella - Pedri (66. Olmo), Zubimendi, Ruiz (84. Merino) - Yamal (66. Oyarzabal), Morata (66. Pérez), Williams - Trainer: Luis de la Fuent

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

Kommentator: Klaus Veltmann