Cristiano Ronaldo ist mit Portugal nach einem Fußball-Krimi der deutsche Gegner im Final Four der Nations League - obwohl der Altstar einen Elfmeter allzu lässig verschoss. Der Europameister von 2018 setzte sich im Rückspiel in Lissabon mit 5:2 (3:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Dänemark durch und zog damit ins Halbfinale am 4. Juni in München gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein.

Ronaldo scheitert an Schmeichel

Portugal zeigte von Beginn an, dass es etwas gutzumachen hatte. Bereits in der 3. Minute wurde Cristiano Ronaldo im Strafraum von Patrick Dorgu zu Fall gebracht. Doch was normalerweise eine sichere Sache ist, ging diesmal schief: Kasper Schmeichel parierte den schwachen Elfmeter von CR7 (6.). Trotz des Fehlschusses blieb Portugal spielbestimmend und erspielte sich weitere Chancen.

Ronaldo scheiterte in der 17. Minute per Kopf erneut an Schmeichel. Dänemark blieb lange blass, hatte aber in der 24. Minute durch Rasmus Höjlund die erste Gelegenheit – Diogo Costa musste jedoch nicht ernsthaft eingreifen. Gerade als Portugal drohte, die Kontrolle zu verlieren, fiel das 1:0 – mit tatkräftiger Mithilfe der Gäste. Innenverteidiger Joachim Andersen köpfte eine Bruno-Fernandes-Ecke unglücklich ins eigene Tor (38.). Damit war das Hinspiel-Ergebnis zunächst ausgeglichen, zur Pause steht eine verdiente portugiesische Führung.

Kristensen köpft ein für Dänemark

Portugal startete mit besseren Chancen in den zweiten Durchgang, doch dann schlug Dänemark zu: Nach einer Ecke von Christian Eriksen köpfte Rasmus Kristensen gegen die Laufrichtung von Diogo Costa zur 1:1-Ausgleich (56.) - und brachte die Gäste dem Halbfinale wieder nahe. Portugal musste reagieren und tat dies mit viel Druck, blieb aber lange ohne klare Abschlüsse.

Erst als Bruno Fernandes aus der Distanz den Pfosten traf, staubte Ronaldo aus spitzem Winkel zur erneuten Führung ab (72.). Doch Dänemark antwortete prompt: Ein Fehler von Ruben Dias leitete das 2:2 ein, Eriksen musste nach Dorgus Querpass nur noch ins leere Tor einschieben (76.). Portugal ging volles Risiko – und wurde belohnt. Joker Trincão traf per Direktabnahme (86.) und rettete die Selecão in die Verlängerung.

Portugal mit Traumstart in Verlängerung

In der Verlängerung erwischten die Portugiesen einen Traumstart: Keine Minute war gespielt, da schnürte Trincão mit einem platzierten Abschluss seinen Doppelpack und brachte die Selecão endgültig auf Kurs (91.). Dänemark fand keine Antwort mehr und kassierte in der Schlussphase den endgültigen Knockout: Gonçalo Ramos schob nach einer Vorlage ins leere Tor zum 5:2-Endstand ein (115.).

Die Aufstellungen:

Portugal: Costa - Dalot (81. Trincão), R. Dias, Inácio, Mendes - B. Silva, Vitinha (99. R. Neves), B. Fernandes - Conceição (81. Semedo), Ronaldo (90.+2 G. Ramos), Leão (62. Jota)

Trainer: Roberto Martinez

Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu (97. Harder) - Eriksen (83. Frendrup), Hjulmand, Nørgaard (83. Froholdt) - Isaksen (73. Kristiansen), Højlund (73. Biereth), Lindström (65. Skov Olsen)

Trainer: Brian Riemer

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)