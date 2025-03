Spanien setzt sich im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch und bleibt auf Kurs Titelverteidigung! Die Gastgeber gingen in Valencia zweimal in Führung, doch Oranje kämpfte sich jedes Mal zurück und zwang den amtierenden Europameister in die Verlängerung.

Oyarzabal bringt Spanier vom Punkt in Führung

Die Gastgeber starteten stark, als van Hecke Mikel Oyarzabal im Strafraum foulte und der Gefoulte den fälligen Elfmeter sicher verwandelte (8.). Nur kurz darauf verhinderte Verbruggen mit einer starken Parade gegen Nico Williams das 2:0. Offensiv lief bei den Niederländern jedoch wenig zusammen – Oranje konnte mit dem eigenen Ballbesitz kaum etwas anfangen. Unai Simón hatte bislang einen ruhigen Abend im spanischen Tor.

Die Niederlande glichen die Führung Spaniens nach der Pause aus: Ein verwandelter Strafstoß brachte Oranje in der 54. Minute zum 1:1. Doch Mikel Oyarzabal antwortete nur kurz darauf und schnürte seinen Doppelpack, als er per Kopf zur erneuten Führung für Spanien traf (67.). Im zweiten Durchgang zeigte die niederländische Mannschaft jedoch mehr Zielstrebigkeit und kam durch Maatsens ersten Treffer im Nationaldress verdient zum 2:2-Ausgleich (79.).

Leipzigs Xavi gleicht aus für die Niederlande

Spanien spielte in der Verlängerung entschlossen und wollte die Entscheidung nicht ins Elfmeterschießen zwingen. Erneut war es Lamine Yamal, der einen möglicherweise entscheidenden Treffer erzielte: Nach einem langen Ball setzte sich das Talent durch und verwandelte sehenswert ins lange Eck zum 3:2 (103.). In der 108. Minute verursachte Unai Simon noch ein Foulelfmeter für die Niederlande – Xavi nahm die Verantwortung an und verwandelte zum Ausgleich. Die Partie musste ins Elfmeterschießen, wo Spanien sind mit 5:4 durchsetzen konnte.

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón - Mingueza (94. Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella - Olmo (84. Pedri), Zubimendi (106. García), Ruiz (84. Merino) - Yamal, Oyarzabal (69. F. Torres), Williams (117. Baena)

Trainer: Luis de la Fuente

Niederlande: Verbruggen - Geertruida (78. Malen), van Hecke, Van Dijk, Maatsen - Reijnders (110. Koopmeiners), Kluivert (78. Xavi), F. de Jong (106. Taylor) - Frimpong, Depay (101. Brobbey), Gakpo (78. Lang)

Trainer: Ronald Koeman

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)