Souverän und hochverdient steigt die Türkei in Liga A der Nations League auf. Mit einem Gesamtergebnis von 6:1 ließ sie Ungarn in Hin- und Rückspiel keine Chance. Die bemühte Rossi-Elf fand insgesamt zu selten Lösungen und konnte dem Favoriten kaum etwas entgegensetzen. Während die Türkei jubelt, muss Ungarn den bitteren Abstieg in Liga B hinnehmen.

Wilde Anfangsphase in Budapest

Die Hausherren starteten in Budapest vielversprechend: Bereits in der 5. Minute vergaben Daniel Gazdag und Barnabas Varga per Doppelchance die frühe Führung. Nach einer wilden Anfangsphase stabilisierte sich die türkische Defensive und ließ offensiv kaum etwas zu, wodurch der ungarische Spielfluss zunehmend ins Stocken geriet. Ungarn blieb dennoch gefährlich - Gazdag scheiterte frei vor Ugurcan Cakir (27.), wenig später fand ein Freistoß von Daniel Szoboszlai nur die Latte (32.).

Dann das, was kommen musste: Nach der ersten türkischen Gelegenheit durch Arda Güler (36.) verursachte Attila Fiola einen Strafstoß, den Hakan Çalhanoğlu eiskalt verwandelte (37.). Plötzlich musste Ungarn drei Treffer aufholen – und wirkte geschockt. Die Türkei nutzte das eiskalt: Nur zwei Minuten später erhöhte der sträflich freie Güler auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg.

Gegenwehr der Ungarn früh gebrochen

Nach dem Seitenwechsel war bei den Hausherren die Luft raus - das Wissen, innerhalb von 45 Minuten einen Vier-Tore-Rückstand aufholen zu müssen, war schlicht zu groß. Loic Nego sorgte mit einem gefährlichen Abschluss (58.) noch für ein kurzes Aufbäumen, doch wirklich zwingend wurde Ungarn nicht mehr. Danach plätscherte die Partie weitgehend dahin, bis Abdülkerim Bardakci per Kopf in der 90. Minute den 3:0-Endstand besiegelte.

Die Aufstellungen:

Ungarn: Dibusz - Fiola (46. Négo), W. Orban, Marton Dardai (61. Szalai) - Bolla (60. Toth), Bence Dardai (46. Nikitscher), Vécsei (74. Csoboth), Kerkez - Szoboszlai, Gazdag - Varga

Trainer: Marco Rossi

Türkei: Cakir - Elmali, Bardakci, Akaydin, Müldür - Yüksek (46. Özcan), Calhanoglu - Aydin (71. Gül), Güler (64. Kahveci), Yildiz (82. Akcicek) - Aktürkoglu (64. Ba. Yilmaz)

Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)