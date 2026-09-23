Nations League - 2026/27

Nations League - 2026/27 - Klopp vor DFB-Debüt: "Es ist sehr besonders"

Nations League - 2026/27
Klopp vor DFB-Debüt: "Es ist sehr besonders"
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    Nations League - 2026/27
    Klopp vor DFB-Debüt: "Es ist sehr besonders"
    • 23.09.2026

    Vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande spricht der neue Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview mit Lili Engels.

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    UEFA Nations League
    Klopp vor DFB-Debüt: "Es ist sehr besonders"
    • 23.09.2026

    Vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande spricht der neue Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview mit Lili Engels.

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    Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview
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