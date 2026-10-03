Nations League - 2026/27

Nations League - 2026/27 - Pavlovic: "Natürlich wollen wir uns revanchieren"

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Pavlovic: "Natürlich wollen wir uns revanchieren"
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    Pavlovic: "Natürlich wollen wir uns revanchieren"
    • 03.10.2026

    Vor dem zweiten Spiel in der Nations League gegen Griechenland spricht Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic im ZDF-Interview bei Nils Kaben.

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    UEFA Nations League
    Pavlovic: "Natürlich wollen wir uns revanchieren"
    • 03.10.2026

    Vor dem zweiten Spiel in der Nations League gegen Griechenland spricht Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic im ZDF-Interview bei Nils Kaben.

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    Der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlović im ZDF Interview vor dem Spiel gegen Griechenland
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