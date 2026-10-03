Nations League - 2026/27

Nations League - 2026/27 - Erkenntnis oder Ergebnis? Klopp: "Gerne beides"

Nations League - 2026/27
Erkenntnis oder Ergebnis? Klopp: "Gerne beides"
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    Nations League - 2026/27
    Erkenntnis oder Ergebnis? Klopp: "Gerne beides"
    • 03.10.2026

    Vor dem zweiten Spiel in der Nations League gegen Griechenland spricht Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview mit Reporter Nils Kaben.

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    UEFA Nations League
    Erkenntnis oder Ergebnis? Klopp: "Gerne beides"
    • 03.10.2026

    Vor dem zweiten Spiel in der Nations League gegen Griechenland spricht Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview mit Reporter Nils Kaben.

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    Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF Interview vor dem Spiel gegen Griechenland
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