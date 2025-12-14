Antje Döll
    Kapitänin Antje Döll und Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem knapp verlorenen WM-Finale gegen Norwegen im Interview mit ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger.

