Handball-WM der Frauen 2025 - Döll: "Silber ist der Wahnsinn"
- 14.12.2025
Kapitänin Antje Döll und Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem knapp verlorenen WM-Finale gegen Norwegen im Interview mit ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger.
