Die deutschen Handballerinnen haben ihren sensationellen WM-Lauf nicht mit der Goldmedaille krönen können und das Wunder von Rotterdam verpasst. Zwei Tage nach dem Sensationssieg im Halbfinale gegen Weltmeister Frankreich verlor die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch das Endspiel gegen die übermächtigen Norwegerinnen nach großem Kampf mit 20:23 (11:11).

Vor rund 8.500 Zuschauern in der niederländischen Hafenstadt waren Alina Grijseels, Viola Leuchter und Emily Vogel mit jeweils vier Treffern die besten deutschen Werferinnen. Die Silbermedaille, für die der Deutsche Handballbund insgesamt 300.000 Euro ausgelobt hatte, ist der größte Erfolg für den deutschen Frauenhandball seit 32 Jahren.

Kader:

Deutschland: Filter, Wachter – Grijseels, Leuchter, Vogel, Lott, Antl, Behrend, Döll, Engel, Kühne, Smits, Hauf, Maidhof, Steffen, von Pereira

Trainer: Markus Gaugisch

Norwegen: Lunde, Raasok – Reistad, T. Rushfeldt Deila, Bakkerud, Mork, Aune, Ingstad, Wollik, Aardahl, Breistol, Henriksen, Hovden, Kristiansen, L. Rushfeldt Deila, Skogrand

Trainer: Ole Gustav Gjekstad

Schiedsrichter: Javier Alvarez (Spanien)/Yon Bustamante Lopez (Spanien)