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Champions League der Frauen - Frauen-Champions-League: FC Bayern - Real Madrid am 28. Oktober 2026

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Frauen-Champions-League: FC Bayern - Real Madrid am 28. Oktober 2026
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Frauen-Champions-League: FC Bayern - Real Madrid am 28. Oktober 2026

Verfolgen Sie hier das Spiel in der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid! Es kommentiert Claudia Neumann. Anstoß: 18:45 Uhr.

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Frauen-Champions-League: FC Bayern - Real Madrid am 28. Oktober 2026

Verfolgen Sie hier das Spiel in der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid! Es kommentiert Claudia Neumann. Anstoß: 18:45 Uhr.

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