Rice' Kunstschüsse lassen Real alt aussehen

Arsenal startete offensiv - und hätte in den ersten Minuten fast von einem Fehler von Antonio Rüdiger profitiert. Nach einer Hereingabe von Bukayo Saka schoss der deutsche Nationalspieler seinen Teamkollegen Eduardo Camavinga an, der Ball ging im Anschluss aber knapp am Tor vorbei (6.).

Die Engländer blieben am Drücker, verpassten es aber, sich klare Torchancen zu erspielen. Dafür hatte auf der Gegenseite Kylian Mbappé die große Chance zur Führung (31.). Tore sollten aber erst in der zweiten Hälfte fallen.

Im zweiten Durchgang erlöste Declan Rice (58.) mit einem herrlichen Freistoß das Heimteam. Nun übte Arsenal deutlich mehr Druck aus, ließ aber zunächst beste Möglichkeiten zum 2:0 aus - bis wieder Rice (70.) mit einem Freistoß in die Torwart-Ecke traumhaft traf.

Reals Widerstand war gebrochen, Mikel Merino (75.) erhöhte nach einer tollen Kombination und sorgte für entsetzte Gesichter bei den Spaniern. Zum Schluss handelte sich noch Eduardo Camavinga eine Gelb-Rote-Karte ein (90.+4) und wird somit das Rückspiel verpassen.

Die Aufstellungen

FC Arsenal: Raya - J. Timber (90.+1 White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice (80. Tierney) - Saka (74. Trossard), Merino, Martinelli - Trainer: Mikel Arteta

Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba (79. Garcia) - Rodrygo (85. Diaz), Modric (71. Vazquez), Camavinga, Bellingham - Mbappé, Vinicius Junior - Trainer: Carlo Ancelotti

Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien und Herzegowina)

Kommentator: Martin Gräfe