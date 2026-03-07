DSV-Sportchef Maier über Aicher: "Ein Glücksfall"

Wolfgang Maier, Sportvorstand im Deutschen Skiverband.
Wintersport - Saison 2025/26
  • 07.03.2026

DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier betont die enorme Entwicklung von Emma Maier. Die 22-Jährige sei ein Glücksfall für den DSV und den Skisport.

