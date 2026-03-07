Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - DSV-Sportchef Maier über Aicher: "Ein Glücksfall"
DSV-Sportchef Maier über Aicher: "Ein Glücksfall"
- 07.03.2026
DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier betont die enorme Entwicklung von Emma Maier. Die 22-Jährige sei ein Glücksfall für den DSV und den Skisport.
- 07.03.2026
