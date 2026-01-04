Tobias Angerer (Deutschland) jubelt.
Wintersport - Saison 2025/26
Tour de Ski: So gewann Angerer die Premiere

Wintersport - Saison 2025/26
Tour de Ski: So gewann Angerer die Premiere
Wintersport - Saison 2025/26
Tour de Ski: So gewann Angerer die Premiere
  • 04.01.2026

DSV-Skirennläufer Tobias Angerer geht bei der Premiere der Tour de Ski 2007 als Tourführender in den Final Climb. Im Rückblick spricht er über den Showdown.

Wintersport - Saison 2025/26
Tour de Ski: So gewann Angerer die Premiere

