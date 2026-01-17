Norwegisches Team gezeichnet von Bakkens Tod

Beerdigung des norwegischen Biathleten Guttorm Sivert Bakken in Lillehammer
  • 17.01.2026

Nach Sivert Bakkens Beerdigung trainierten Norwegens Biathleten wieder in Lavazè - der Ort, wo ihr Kamerad tot aufgefunden wurde. Höhentrainings-Maske waren nicht dabei.

