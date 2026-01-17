Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Norwegisches Team gezeichnet von Bakkens Tod
Norwegisches Team gezeichnet von Bakkens Tod
Nach Sivert Bakkens Beerdigung trainierten Norwegens Biathleten wieder in Lavazè - der Ort, wo ihr Kamerad tot aufgefunden wurde. Höhentrainings-Maske waren nicht dabei.
