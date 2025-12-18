Biathletin Franziska Preuß beim Sprint-Weltcup in Le Grand Bornand
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß bei Comeback Sprint-18., Öberg siegt
  • 18.12.2025

Biathletin Franziska Preuß wird bei ihrem Rückkehr nach Krankheitspause im Sprint von Le Grand Bornand 18. Es siegt die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg.

Biathletin Franziska Preuß wird bei ihrem Rückkehr nach Krankheitspause im Sprint von Le Grand Bornand 18. Es siegt die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg.

