Wintersport - Saison 2025/26 - Preuß bei Comeback Sprint-18., Öberg siegt
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß bei Comeback Sprint-18., Öberg siegt
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß bei Comeback Sprint-18., Öberg siegt
- 18.12.2025
Biathletin Franziska Preuß wird bei ihrem Rückkehr nach Krankheitspause im Sprint von Le Grand Bornand 18. Es siegt die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg.
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß bei Comeback Sprint-18., Öberg siegt
- Kurzfassung
- herausfordernd
18.12.2025
Biathletin Franziska Preuß wird bei ihrem Rückkehr nach Krankheitspause im Sprint von Le Grand Bornand 18. Es siegt die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg.