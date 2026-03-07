Moderator Alexander Ruda beim Anstieg in Kontiolahti.
  • 07.03.2026

Moderator Alexander Ruda wagt das Experiment: Kommt er den Monsteranstieg beim Weltcup in Kontiolahti hoch? Lautstarke Unterstützung bekommt er von DSV-Trainer Jens Filbrich.

Moderator Alexander Ruda wagt das Experiment: Kommt er den Monsteranstieg beim Weltcup in Kontiolahti hoch? Lautstarke Unterstützung bekommt er von DSV-Trainer Jens Filbrich.

