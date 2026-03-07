Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Filbrich brüllt Ruda die "Wand" hoch
Wintersport - Saison 2025/26
Filbrich brüllt Ruda die "Wand" hoch
- 07.03.2026
Moderator Alexander Ruda wagt das Experiment: Kommt er den Monsteranstieg beim Weltcup in Kontiolahti hoch? Lautstarke Unterstützung bekommt er von DSV-Trainer Jens Filbrich.
Moderator Alexander Ruda wagt das Experiment: Kommt er den Monsteranstieg beim Weltcup in Kontiolahti hoch? Lautstarke Unterstützung bekommt er von DSV-Trainer Jens Filbrich.