Biathlon: Fichtner überrascht im Einzel
Biathletin Marlene Fichtner hat im ersten Rennen nach der Ära Franziska Preuß für eine Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige wurde im Einzel von Kontiolahti Fünfte. Elvira Öberg siegte.
Biathletin Marlene Fichtner hat im ersten Rennen nach der Ära Franziska Preuß für eine Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige wurde im Einzel von Kontiolahti Fünfte. Elvira Öberg siegte.