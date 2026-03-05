Marlene Fichtner
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Fichtner überrascht im Einzel

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Fichtner überrascht im Einzel
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Fichtner überrascht im Einzel
  05.03.2026

Biathletin Marlene Fichtner hat im ersten Rennen nach der Ära Franziska Preuß für eine Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige wurde im Einzel von Kontiolahti Fünfte. Elvira Öberg siegte.

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Fichtner überrascht im Einzel

