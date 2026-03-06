Der deutsche Biathlet Philipp Nawrath ziehlt beim Biathlon mit seinem Biathlongewehr auf die Ziele
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Nawrath Fünfter im Einzel, Perrot siegt

  • 06.03.2026

Als einziger deutscher Biathlet schafft es Philipp Nawrath in die Top Ten beim Einzel der Männer in Kontiolahti. Der Franzose Eric Perrot siegt und holt den Disziplinenweltcup.

