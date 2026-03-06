Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Nawrath Fünfter im Einzel, Perrot siegt
Wintersport - Saison 2025/26
Nawrath Fünfter im Einzel, Perrot siegt
- 06.03.2026
Als einziger deutscher Biathlet schafft es Philipp Nawrath in die Top Ten beim Einzel der Männer in Kontiolahti. Der Franzose Eric Perrot siegt und holt den Disziplinenweltcup.
- 06.03.2026
