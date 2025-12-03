Biathlet Philipp Horn (Deutschland) in Aktion.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund

Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
  • 03.12.2025

Biathlet Philipp Horn wird im Einzel in Östersund als Achter bester Deutscher. Philipp Nawrath und Justus Strelow werden 13. und 14. Der Norweger Johan-Olav Botn gewinnt erstmals.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund

Biathlet Philipp Horn wird im Einzel in Östersund als Achter bester Deutscher. Philipp Nawrath und Justus Strelow werden 13. und 14. Der Norweger Johan-Olav Botn gewinnt erstmals.

Abspielen