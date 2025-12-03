Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
- 03.12.2025
Biathlet Philipp Horn wird im Einzel in Östersund als Achter bester Deutscher. Philipp Nawrath und Justus Strelow werden 13. und 14. Der Norweger Johan-Olav Botn gewinnt erstmals.
Wintersport - Saison 2025/26
Philipp Horn Achter beim Einzel in Östersund
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 03.12.2025
- ZDF
Biathlet Philipp Horn wird im Einzel in Östersund als Achter bester Deutscher. Philipp Nawrath und Justus Strelow werden 13. und 14. Der Norweger Johan-Olav Botn gewinnt erstmals.