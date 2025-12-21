Maren Kirkeeide lässt im Massenstart die Konkurrenz hinter sich
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Kirkeeide abgezockt, Preuß starke Sechste

Wintersport - Saison 2025/26
Kirkeeide abgezockt, Preuß starke Sechste
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Kirkeeide abgezockt, Preuß starke Sechste
  • 21.12.2025

Die norwegische Biahtletin Maren Kirkeeide setzt sich im Massenstart vor der französischen Konkurrenz durch. Franziska Preuß wird Sechste, Vanessa Voigt Siebte.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Kirkeeide abgezockt, Preuß starke Sechste

Die norwegische Biahtletin Maren Kirkeeide setzt sich im Massenstart vor der französischen Konkurrenz durch. Franziska Preuß wird Sechste, Vanessa Voigt Siebte.

Abspielen

Biathletin Franziska Preuß hat die Olympia-Norm geknackt. Nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause wurde die 31-Jährige in ihrem erst vierten Saisoneinsatz im Massenstart von Le Grand-Bornand Sechste. Die Weltcupgesamtsiegerin schoss nur einmal daneben und hatte am Ende 18 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Maren Kirkeeide. Die Norwegerin verwies im Zielsprint die beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (+ 0,3 Sekunden) und Justine Braisaz-Bouchet (+ 0,8 Sekunden) auf die weiteren Podestplätze.

Auch Voigt und Weidel in den Top Ten

Eine gute Vorstellung lieferten auch die beiden anderen deutschen Starterinnen ab. Vanessa Voigt (1 Fehler/+ 19,6 Sekunden) landete direkt hinter Preuß auf Rang sieben. Anna Weidel lief nach zwei Strafrunden auf einen guten zehnten Platz (+ 20,3 Sekunden).

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndWintersport - Saison 2025/26