Biathletin Franziska Preuß hat die Olympia-Norm geknackt. Nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause wurde die 31-Jährige in ihrem erst vierten Saisoneinsatz im Massenstart von Le Grand-Bornand Sechste. Die Weltcupgesamtsiegerin schoss nur einmal daneben und hatte am Ende 18 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Maren Kirkeeide. Die Norwegerin verwies im Zielsprint die beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (+ 0,3 Sekunden) und Justine Braisaz-Bouchet (+ 0,8 Sekunden) auf die weiteren Podestplätze.

Auch Voigt und Weidel in den Top Ten

Eine gute Vorstellung lieferten auch die beiden anderen deutschen Starterinnen ab. Vanessa Voigt (1 Fehler/+ 19,6 Sekunden) landete direkt hinter Preuß auf Rang sieben. Anna Weidel lief nach zwei Strafrunden auf einen guten zehnten Platz (+ 20,3 Sekunden).