Janina Hettich-Walz ist am 19.03.2026 in Oslo auf der Strecke unterwegs.
Wintersport - Saison 2025/26
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Wintersport - Saison 2025/26 - Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg

Wintersport - Saison 2025/26
Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
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Wintersport - Saison 2025/26
Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
  • 22.03.2026

Auch im letzten Weltcuprennen der Saison wird es nichts mit einem deutschen Sieg. Janina Hettich-Walz wird im Massenstart von Oslo als beste Deutsche Zehnte. Lisa Vittozzi siegt.

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Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg

Auch im letzten Weltcuprennen der Saison wird es nichts mit einem deutschen Sieg. Janina Hettich-Walz wird im Massenstart von Oslo als beste Deutsche Zehnte. Lisa Vittozzi siegt.

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