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Wintersport - Saison 2025/26 - Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
Wintersport - Saison 2025/26
Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
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Wintersport - Saison 2025/26
Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
- 22.03.2026
Auch im letzten Weltcuprennen der Saison wird es nichts mit einem deutschen Sieg. Janina Hettich-Walz wird im Massenstart von Oslo als beste Deutsche Zehnte. Lisa Vittozzi siegt.
Wintersport - Saison 2025/26
Biathletinnen bleiben ohne Saisonsieg
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- Kurzfassung
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- 22.03.2026
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Auch im letzten Weltcuprennen der Saison wird es nichts mit einem deutschen Sieg. Janina Hettich-Walz wird im Massenstart von Oslo als beste Deutsche Zehnte. Lisa Vittozzi siegt.