Wintersport - Saison 2025/26 - Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm
Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm
- 18.01.2026
Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Ruhpolding. Franziska Preuß wird Siebte. Selina Grotian schafft die verbandsinterne Olympia-Norm.
- 18.01.2026
