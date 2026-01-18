Lou Jeanmonnot-Laurent nimmt am 18. Januar 2026 am IBU Biathlon-Weltcup in Ruhpolding teil.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm

Wintersport - Saison 2025/26
Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm
  • 18.01.2026

Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Ruhpolding. Franziska Preuß wird Siebte. Selina Grotian schafft die verbandsinterne Olympia-Norm.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Jeanmonnot siegt, Grotian löst Olymia-Norm

Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Ruhpolding. Franziska Preuß wird Siebte. Selina Grotian schafft die verbandsinterne Olympia-Norm.

Abspielen