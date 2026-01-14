Biathletin Franziska Preuß
Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe

Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe
Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe
  • 14.01.2026

Die DSV-Biathlon-Staffel wird bei der Olympia-Generalprobe Sechste in Ruhpolding. Schlussläuferin Franziska Preuß kassiert eine Strafrunde. Norwegen siegt vor Italien und Schweden.

Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe

