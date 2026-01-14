Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe
Wintersport - Saison 2025/26
Staffel: Preuß patzt bei Olympia-Generalprobe
Die DSV-Biathlon-Staffel wird bei der Olympia-Generalprobe Sechste in Ruhpolding. Schlussläuferin Franziska Preuß kassiert eine Strafrunde. Norwegen siegt vor Italien und Schweden.
