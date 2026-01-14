Biathletin Franziska Preuß im ZDF-Interview nach dem Staffelrennen in Ruhpolding
Wintersport - Saison 2025/26 - Preuß: "Ein Tag zum Vergessen"

  14.01.2026

Franziska Preuß über ihre Schwierigkeiten beim letzten Stehendschießen im Staffelrennen von Ruhpolding. Das DSV-Quartett landete auf Rang sechs.

