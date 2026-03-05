Franziska Preuß (Deutschland) beim Anschießen.
Wintersport - Saison 2025/26 - Biathleten nach Olympia auf Ursachensuche

  • 05.03.2026

Die Biathlethen gehen zurück in den Weltcup: Nach der Olympia-Enttäuschung geht es für den DSV in Kontiolahti auch um die Aufarbeitung der Winterspiele.

