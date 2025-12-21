Strelow verpasst Podest im Zielsprint

Justus Strelow hat im letzten Biathlon-Rennen des Jahres den zweiten Podestplatz seiner Karriere auf der Ziellinie doch noch verpasst. Der 28-Jährige räumte im Massenstart in Le Grand-Bornand alle 20 Scheiben ab, musste sich dann aber im Zielsprint trotz einer starken kämpferischen Leistung dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen um die Winzigkeit von 0,5 Sekunden geschlagen geben.

Seinen zweiten Saisonsieg sicherte sich der mit einer Strafrunde belastete Tommaso Giacomel. Der Italiener verwies mit 18,1 Sekunden Vorsprung den fehlerfreien Franzosen Eric Perrot auf Rang zwei. Strelow blieb als einziger Deutscher fehlerfrei, bei seinen Teamkollegen klappte es wieder mal nicht. Philipp Horn (4 Fehler) wurde 17., Philipp Nawrath (4) 22. und David Zobel (3) kam als 25. ins Ziel.