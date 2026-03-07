Biathletin Marlene Fichtner hat erneut für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Die 22-Jährige verpasste beim Weltcup in Kontiolahti das Podest nur knapp und belegte im Massenstart einen starken vierten Platz.

Fichtner hatte schon am Donnerstag im Einzel als Fünfte ihr bestes Karriereergebnis geholt und überzeugt. "Es war einfach nur traumhaft zu laufen. Ich habe versucht, bei mir zu bleiben und mutig an die Sache ranzugehen. Ich bin sehr stolz, dass es so gut geklappt hat", sagte das Top-Talent im ZDF.

Der Sieg im Rennen über 12,5 km ging an die dreifache Olympiasiegerin JuliaSimon. Die Französin triumphierte mit einem Schießfehler knapp vor den beiden Schwedinnen Elvira Öberg (2/+5,6 Sekunden) und Anna Magnusson (1/8,9). Fichtner hatte sich bei der ersten Schießeinlage auch einen Fehler geleistet, arbeitete sich aber von Rang 26 noch weit nach vorne. Zu Rang drei fehlten nur sechs Sekunden.

Vanessa Voigt (2/+30,6), Selina Grotian (3/+43,3) und Janina Hettich-Walz (3/+45,2) belegten die Ränge 12, 15 und 17.