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Wintersport - Saison 2025/26 - Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
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Wintersport - Saison 2025/26
Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
- 22.03.2026
Franziska Preuß ist zu Besuch beim Weltcupfinale am Holmenkollen bei Oslo. Sie überrascht Lou Jeanmonnot und erreicht ihrer Nachfolgerin die Kristallkugel für den Gesamtweltcup.
Wintersport - Saison 2025/26
Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
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- 22.03.2026
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Franziska Preuß ist zu Besuch beim Weltcupfinale am Holmenkollen bei Oslo. Sie überrascht Lou Jeanmonnot und erreicht ihrer Nachfolgerin die Kristallkugel für den Gesamtweltcup.