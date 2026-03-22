Franziska Preuß überreicht Lou Jeanmonnot beim Weltcupfinale die Kristallkugel für den Gesamtweltcup
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Wintersport - Saison 2025/26 - Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen

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Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
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Wintersport - Saison 2025/26
Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen
  • 22.03.2026

Franziska Preuß ist zu Besuch beim Weltcupfinale am Holmenkollen bei Oslo. Sie überrascht Lou Jeanmonnot und erreicht ihrer Nachfolgerin die Kristallkugel für den Gesamtweltcup.

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Preuß auf Überraschungs-Mission am Holmenkollen

Franziska Preuß ist zu Besuch beim Weltcupfinale am Holmenkollen bei Oslo. Sie überrascht Lou Jeanmonnot und erreicht ihrer Nachfolgerin die Kristallkugel für den Gesamtweltcup.

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