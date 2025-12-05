Die gesundheitlich leicht angeschlagene Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß hat den Sprint und die ausbleibenden Weltcup-Rennen im schwedischen Östersund ausgelassen. DSV-Teamarzt Jan Wüstenfeld sagte im ZDF über Preuß: "Sie hat ein bisschen Halsschmerzen und fühlt sich nicht so. Wir haben uns daher entschieden, die Sicherheitsvariante zu wählen." Wie lange Preuß pausieren wird, ist noch offen. Aber der Teamarzt geht davon aus, dass der kommende Weltcup in Hochfilzen für Preuß "ganz normal wieder auf dem Plan steht." Alle anderen im Biathlon-Team seien fit, so Wüstenfeld