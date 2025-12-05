Julia Tannheimer (Deutschland) ist in Aktion.
Tannheimer Sprint-Achte, Preuß fehlt erkrankt
  05.12.2025

Biathletin Julia Tannheimer wird starke Achte im Sprint von Östersund. Suvi Minkkinen. Die gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß fehlte. Es siegte die Finnin Suvi Minkkinen.

Die gesundheitlich leicht angeschlagene Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß hat den Sprint und die ausbleibenden Weltcup-Rennen im schwedischen Östersund ausgelassen. DSV-Teamarzt Jan Wüstenfeld sagte im ZDF über Preuß: "Sie hat ein bisschen Halsschmerzen und fühlt sich nicht so. Wir haben uns daher entschieden, die Sicherheitsvariante zu wählen." Wie lange Preuß pausieren wird, ist noch offen. Aber der Teamarzt geht davon aus, dass der kommende Weltcup in Hochfilzen für Preuß "ganz normal wieder auf dem Plan steht." Alle anderen im Biathlon-Team seien fit, so Wüstenfeld

