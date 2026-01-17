Der deutsche Biathlet David Zobel und der italienische Biathlet Didier Bionaz sind beide beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding auf der Strecke unterwegs
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
  17.01.2026

David Zobel löst mit Platz neun im Sprint von Ruhpolding das Olympia-Ticket. Den Tagessieg holte sich vor 16.900 Zuschauern der Schwede Sebastian Samuelsson.

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket

