Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
- 17.01.2026
David Zobel löst mit Platz neun im Sprint von Ruhpolding das Olympia-Ticket. Den Tagessieg holte sich vor 16.900 Zuschauern der Schwede Sebastian Samuelsson.
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon-Sprint: Zobel löst Olympia-Ticket
- 17.01.2026
David Zobel löst mit Platz neun im Sprint von Ruhpolding das Olympia-Ticket. Den Tagessieg holte sich vor 16.900 Zuschauern der Schwede Sebastian Samuelsson.