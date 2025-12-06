Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Norweger Botn gewinnt Sprint- Nawrath 12.
Die deutschen Biathleten haben beim ersten Sprint der Olympia-Saison die Top-Ten-Plätze verpasst. Bester war Philipp Nawrath als Zwölfter. Der Norweger Johan-Olav Botn siegte.
