Johan-Olav Botn am 06.12.25 in Schweden.
Wintersport - Saison 2025/26 - Norweger Botn gewinnt Sprint- Nawrath 12.

  • 06.12.2025

Die deutschen Biathleten haben beim ersten Sprint der Olympia-Saison die Top-Ten-Plätze verpasst. Bester war Philipp Nawrath als Zwölfter. Der Norweger Johan-Olav Botn siegte.

