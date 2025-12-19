Nawrath Sprint-10., Christiansen siegt

Neues Video
Ein Fehler kostet Philipp Nawrath im Sprint von Le Grand Bornand das mögliche Podium. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) gewinnt.
