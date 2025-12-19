Biathlet Philipp Nawrath beim Weltcup in Östersund
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Nawrath Sprint-10., Christiansen siegt

  • 19.12.2025

Ein Fehler kostet Philipp Nawrath im Sprint von Le Grand Bornand das mögliche Podium. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) gewinnt.

