Der deutsche Biathlet Leonhard Pfund setzt beim Staffel-Weltcup in Kontiolahti zum Schuss mit dem Biathlongewehr an
Biathleten Staffel-Sechste - Norwegen siegt
  • 07.03.2026

Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer wird beim Weltcup in Kontiolahti Sechste. Bei seiner Staffel-Premiere schießt Leonhard Pfund zwei Strafrunden. Norwegen siegt.

