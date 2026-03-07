Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Biathleten Staffel-Sechste - Norwegen siegt
Wintersport - Saison 2025/26
Biathleten Staffel-Sechste - Norwegen siegt
Wintersport - Saison 2025/26
Biathleten Staffel-Sechste - Norwegen siegt
- 07.03.2026
Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer wird beim Weltcup in Kontiolahti Sechste. Bei seiner Staffel-Premiere schießt Leonhard Pfund zwei Strafrunden. Norwegen siegt.
