"Er war einer von uns": Trauer um Biathlet Bakken

Der norwegische Biathlet Vetle Christiansen spricht über seinen verstorbenen Teamkollegen Sivert Bakken
  • 14.01.2026

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wurde an Laura Dahlmeier und dem jüngst verstorbenen norwegischen Sivert Bakken gedacht. Dessen Teamkollegen gaben ihm die letzte Ehre.

