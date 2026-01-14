Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - "Er war einer von uns": Trauer um Biathlet Bakken
Wintersport - Saison 2025/26
"Er war einer von uns": Trauer um Biathlet Bakken
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
"Er war einer von uns": Trauer um Biathlet Bakken
- 14.01.2026
Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wurde an Laura Dahlmeier und dem jüngst verstorbenen norwegischen Sivert Bakken gedacht. Dessen Teamkollegen gaben ihm die letzte Ehre.
Wintersport - Saison 2025/26
"Er war einer von uns": Trauer um Biathlet Bakken
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 14.01.2026
- ZDF
Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wurde an Laura Dahlmeier und dem jüngst verstorbenen norwegischen Sivert Bakken gedacht. Dessen Teamkollegen gaben ihm die letzte Ehre.