Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: Voigt in Verfolgung starke Zehnte
Biathlon: Voigt in Verfolgung starke Zehnte
- 07.12.2025
Biathletin Vanessa Voigt wird im Verfolgungsrennen von Östersund nach starker Aufholjagd als beste Deutsche Zehnte. Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser siegt.
Biathlon: Voigt in Verfolgung starke Zehnte
