Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Voigt in Verfolgung starke Zehnte
Biathlon: Voigt in Verfolgung starke Zehnte
  • 07.12.2025

Biathletin Vanessa Voigt wird im Verfolgungsrennen von Östersund nach starker Aufholjagd als beste Deutsche Zehnte. Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser siegt.

