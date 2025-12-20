Biathletin Franziska Preuß hat mit einem starken Verfolgungsrennen weiter Selbstvertrauen auf dem Weg Richtung Winterspiele getankt. Im zweiten Rennen nach ihrer Zwangspause lief die Weltcupgesamtsiegerin in Le Grand-Bornand als beste Deutsche auf Rang elf und knackte damit die halbe Olympia-Norm.

Die 31-Jährige, die sich mit Corona und Grippe infiziert hatte, räumte alle 20 Scheiben ab und verbesserte sich nach dem Sprint um sieben Positionen. Ihren zweiten Saisonerfolg sicherte sich die Französin Lou Jeanmonnot , die nach einer Strafrunde 30,2 Sekunden Vorsprung auf die fehlerfreie Finnin Suvi Minkkinen hatte. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer (1/+ 32,7 Sekunden).