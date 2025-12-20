Die Biathletin Lou Jeanmonnot gewinnt das Verfolgungsrennen in Le Grand Bornand
Jeanmonnot mit Heimsieg, Preuß 11.

Jeanmonnot mit Heimsieg, Preuß 11.
Jeanmonnot mit Heimsieg, Preuß 11.
  20.12.2025

Franziska Preuß bleibt im Verfolgungsrennen von Le Grand Bornand fehlerfrei und wird Elfte. Die Französin Lou Jeanmonnot feiert trotz einer Strafrunde einen Heimsieg.

Jeanmonnot mit Heimsieg, Preuß 11.

Franziska Preuß bleibt im Verfolgungsrennen von Le Grand Bornand fehlerfrei und wird Elfte. Die Französin Lou Jeanmonnot feiert trotz einer Strafrunde einen Heimsieg.

Biathletin Franziska Preuß hat mit einem starken Verfolgungsrennen weiter Selbstvertrauen auf dem Weg Richtung Winterspiele getankt. Im zweiten Rennen nach ihrer Zwangspause lief die Weltcupgesamtsiegerin in Le Grand-Bornand als beste Deutsche auf Rang elf und knackte damit die halbe Olympia-Norm.

Die 31-Jährige, die sich mit Corona und Grippe infiziert hatte, räumte alle 20 Scheiben ab und verbesserte sich nach dem Sprint um sieben Positionen. Ihren zweiten Saisonerfolg sicherte sich die Französin Lou Jeanmonnot, die nach einer Strafrunde 30,2 Sekunden Vorsprung auf die fehlerfreie Finnin Suvi Minkkinen hatte. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer (1/+ 32,7 Sekunden).

