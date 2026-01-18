BIATHLON-WORLD-GER-MEN-PURSUIT
  • 18.01.2026

Biathlet Philipp Nawrath wird zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding Verfolgungs-Zehnter und bester Deutscher. Der Norweger Johannes Dale-Skjevda gewann.

Wintersport - Saison 2025/26
Nawrath Verfolgungs-10., Dale-Skjevdal siegt

