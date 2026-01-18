Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Nawrath Verfolgungs-10., Dale-Skjevdal siegt
Nawrath Verfolgungs-10., Dale-Skjevdal siegt
- 18.01.2026
Biathlet Philipp Nawrath wird zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding Verfolgungs-Zehnter und bester Deutscher. Der Norweger Johannes Dale-Skjevda gewann.
Biathlet Philipp Nawrath wird zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding Verfolgungs-Zehnter und bester Deutscher. Der Norweger Johannes Dale-Skjevda gewann.