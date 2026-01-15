Tommaso Giacomel aus Italien beim Anschießen am Schießstand.
Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer

Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
  15.01.2026

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel erlebt als Gesamtweltcupführender seine erfolgreichste Zeit. Die Freude darüber wird vom Tod seines Freundes Sivert Bakken überlagert.

Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer

