Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
Wintersport - Saison 2025/26
Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
- 15.01.2026
Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel erlebt als Gesamtweltcupführender seine erfolgreichste Zeit. Die Freude darüber wird vom Tod seines Freundes Sivert Bakken überlagert.
Wintersport - Saison 2025/26
Tommaso Giacomel: Zwischen Erfolg und Trauer
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 15.01.2026
- ZDF
Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel erlebt als Gesamtweltcupführender seine erfolgreichste Zeit. Die Freude darüber wird vom Tod seines Freundes Sivert Bakken überlagert.