Tommaso Giacomel (Italien) trauert beim 10-km-Sprint der Männer im Weltcup gemeinsam mit dem norwegischen Team während einer Gedenkminute für den verstorbenen Biathleten Sivert Bakken.
  • 08.01.2026

Rennen eins nach Sivert Bakkens Tod steht im Zeichen der Trauer. Den Sprint in Oberhof gewinnt Tommaso Giacomel, der ein besonders freundschaftliches Verhältnis zu Bakken hatte.

