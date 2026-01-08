ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Giacomel siegt im Zeichen der Trauer um Bakken
Rennen eins nach Sivert Bakkens Tod steht im Zeichen der Trauer. Den Sprint in Oberhof gewinnt Tommaso Giacomel, der ein besonders freundschaftliches Verhältnis zu Bakken hatte.
