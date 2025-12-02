Wintersport - Saison 2025/26

Herrmann-Wick: "Laura im Herzen bei uns"

02.12.2025

Die ZDF-Biathlon-Crew startet in die Saison. Die ZDF-Experten Denis Herrmann-Wick und Sven Fischer gedenken der verstorbenen Ex-Biathletin und Kollegin Laura Dahlmeier.