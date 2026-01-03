Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
Wintersport - Saison 2025/26
Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
- 03.01.2026
Johannes Lochner landet beim Zweierbob-Weltcup in Winterberg den nächsten Sieg. Am Ende wird es ein rein deutsches Podest. Kommentator: Michael Kreutz.
Wintersport - Saison 2025/26
Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 03.01.2026
- ZDF
Johannes Lochner landet beim Zweierbob-Weltcup in Winterberg den nächsten Sieg. Am Ende wird es ein rein deutsches Podest. Kommentator: Michael Kreutz.