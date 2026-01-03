Die deutschen Bobsportler Johannes Lochner und Georg Fleischhauer in ihrem Zweierbob beim Bob Weltcup in Winterberg
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an

Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an
  • 03.01.2026

Johannes Lochner landet beim Zweierbob-Weltcup in Winterberg den nächsten Sieg. Am Ende wird es ein rein deutsches Podest. Kommentator: Michael Kreutz.

