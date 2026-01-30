Lindsey Vonns Trainer und Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal im ZDF-Interview
Wintersport - Saison 2025/26 - Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana

Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana
Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana
  30.01.2026

Aksel Lund Svindal, Trainer von US-Star Lindsey Vonn, über ihren Sturz bei der Abfahrt in Crans Montana, die Bedingungen der Strecke - und das Ziel für Olympia.

Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana

