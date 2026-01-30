ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana
Wintersport - Saison 2025/26
Vonns Trainer über Sturz in Crans-Montana
Aksel Lund Svindal, Trainer von US-Star Lindsey Vonn, über ihren Sturz bei der Abfahrt in Crans Montana, die Bedingungen der Strecke - und das Ziel für Olympia.
