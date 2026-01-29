Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Crans Montana: OK-Chef über Weltcup in Moll
Wintersport - Saison 2025/26
Crans Montana: OK-Chef über Weltcup in Moll
- 29.01.2026
Didier Defago, der OK-Chef für die alpinen Rennen in Crans Montana, spricht über die Überlegungen für die Austragung des Weltcups nach der Brandtragödie.
Didier Defago, der OK-Chef für die alpinen Rennen in Crans Montana, spricht über die Überlegungen für die Austragung des Weltcups nach der Brandtragödie.