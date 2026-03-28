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Wintersport - Saison 2025/26 - Die Gold-Kür von Fournier Beaudry/Cizeron
Wintersport - Saison 2025/26
Die Gold-Kür von Fournier Beaudry/Cizeron
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Wintersport - Saison 2025/26
Die Gold-Kür von Fournier Beaudry/Cizeron
- 28.03.2026
Die Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewinnen mit einer außergewöhnlichen Kür WM-Gold im Eistanz. Die Kür relive. Kommentatorin: Petra Bindl.
Wintersport - Saison 2025/26
Die Gold-Kür von Fournier Beaudry/Cizeron
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 28.03.2026
- ZDF
Die Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewinnen mit einer außergewöhnlichen Kür WM-Gold im Eistanz. Die Kür relive. Kommentatorin: Petra Bindl.