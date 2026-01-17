sportstudio live
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Eiskunstlauf-EM: Eistanz-Kür

Wintersport - Saison 2025/26
Eiskunstlauf-EM: Eistanz-Kür
Wintersport - Saison 2025/26
Eiskunstlauf-EM: Eistanz-Kür

Olympiasieger Guillaume Cizeron mit neuer Partnerin Laurence Fournier-Beaudry auf dem Weg zum EM-Titel? Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze. Live-Kommentar: Petra Bindl.

Wintersport - Saison 2025/26
