Der deutsche Eiskunstläufer Genrikh Gartung während seines Programms bei der Europameisterschaft in Sheffield
Eiskunstlauf-EM: Kür der Männer

Eiskunstlauf-EM: Kür der Männer
Die Kür der Männer bei den Europameisterschaften im Eiskunstlauf. Für die Deutsche Eislauf-Union in Sheffield am Start: Debütant Genrikh Gartung. Kommentar: Petra Bindl

