Hase/Volodin: EM als Olympia-Härtetest nutzen
  06.01.2026

Minerva Hase und Nikita Volodin zählen zu den Olympia-Mitfavoriten. Die EM wird zum Härtetest für das Eiskunstlauf-Paar. Trainer Dimitri Sawin ist sicher: Das Duo gibt 200 Prozent.

