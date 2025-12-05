Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) in Aktion.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Hase/Volodin mit Glanzkür aufs Podest

Hase/Volodin mit Glanzkür aufs Podest
  • 05.12.2025

Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin läuft mit einer Glanzkür noch aufs Podest beim Grand-Prix-Finale. Die Entscheidung in der Zusammenfassung.

