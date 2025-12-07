Finn Sonnekalb (Deutschand) ist in Aktion.
Wintersport - Saison 2025/26 - Sonnekalb stürmt aufs Podest über 1.000 Meter

Sonnekalb stürmt aufs Podest über 1.000 Meter
  • 07.12.2025

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb sorgt beim Weltcup in Heerenveen über die 1.000 Meter für Furore. Der 18-Jährige muss sich nur Dominator Jordan Stolz (USA) geschlagen geben.

