Wintersport - Saison 2025/26 - Sonnekalb stürmt aufs Podest über 1.000 Meter
Sonnekalb stürmt aufs Podest über 1.000 Meter
- 07.12.2025
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb sorgt beim Weltcup in Heerenveen über die 1.000 Meter für Furore. Der 18-Jährige muss sich nur Dominator Jordan Stolz (USA) geschlagen geben.
07.12.2025
